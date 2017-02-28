Задолжавший 13,5 миллионов замглавы Кемерова ушёл с поста
Сегодня 15:20
Замглавы Кемерова Павел Мальцев ушёл с должности по собственному желанию.
Нового заместителя главы города пока не назначили, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации.
Павел Мальцев занимал должность начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства.
По словам источников, знакомых с ситуацией, за последние годы чиновник оказался должен 13,5 миллионов рублей. Кредиторами оказались банки, лизинговая фирма и транспортное предприятие. Ещё миллион он должен вернуть кемеровскому фонду поддержки предпринимателей.
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