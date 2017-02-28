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Задолжавший 13,5 миллионов замглавы Кемерова ушёл с поста

Сегодня 15:20
Автор:
Полина Лазарева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.ru

Замглавы Кемерова Павел Мальцев ушёл с должности по собственному желанию.

Нового заместителя главы города пока не назначили, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Павел Мальцев занимал должность начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства.

По словам источников, знакомых с ситуацией, за последние годы чиновник оказался должен 13,5 миллионов рублей. Кредиторами оказались банки, лизинговая фирма и транспортное предприятие. Ещё миллион он должен вернуть кемеровскому фонду поддержки предпринимателей.

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