Замглавы Кемерова Павел Мальцев ушёл с должности по собственному желанию.

Нового заместителя главы города пока не назначили, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации.

Павел Мальцев занимал должность начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства.

По словам источников, знакомых с ситуацией, за последние годы чиновник оказался должен 13,5 миллионов рублей. Кредиторами оказались банки, лизинговая фирма и транспортное предприятие. Ещё миллион он должен вернуть кемеровскому фонду поддержки предпринимателей.