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В «Алиэкспресс» назвали самые популярные товары «Чёрной пятницы»

Сегодня 15:42
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mir-politika.ru

Лидером продаж «Чёрной пятницы» в России на сайте «Алиэкспресс» стала электрическая зубная щетка Oral-B.

На втором месте — ноутбук Lenovo, а на третьем — смартфон Samsung Galaxy A5. Об этом сообщает Лента.ру с ссылкой на пресс-релиз компании.

В топ-5 самых покупаемых товаров также вошли айфон SE и айфон 7. Всего в распродаже участвовало более 300 товаров со средней скидкой около 50 процентов.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в «Чёрную пятницу» россияне потратили 30 миллиардов рублей. Товары со скидками приобрели 20 миллионов человек.

Ранее ВашГород.ру писал, что популярный интернет-магазин облегчил покупателям поиск товаров.

Комментарии 1
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Квася
1 1
Аха, постоянно на алишке закупаюсь. В эту тяпницу тока ничо не заказывал, не было необходимости. Китайцы кросаучеги в отличие от наших местных перекупов.
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