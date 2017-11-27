Лидером продаж «Чёрной пятницы» в России на сайте «Алиэкспресс» стала электрическая зубная щетка Oral-B.

На втором месте — ноутбук Lenovo, а на третьем — смартфон Samsung Galaxy A5. Об этом сообщает Лента.ру с ссылкой на пресс-релиз компании.

В топ-5 самых покупаемых товаров также вошли айфон SE и айфон 7. Всего в распродаже участвовало более 300 товаров со средней скидкой около 50 процентов.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в «Чёрную пятницу» россияне потратили 30 миллиардов рублей. Товары со скидками приобрели 20 миллионов человек.

Ранее ВашГород.ру писал, что популярный интернет-магазин облегчил покупателям поиск товаров.