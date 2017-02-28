Власти ответили на предложение кемеровчанина сделать билеты в цирк дешевле.
«В наше время не каждая семья может позволить себе сводить ребенка в цирк, самые дешёвые билеты от 800 рублей. А если в семье несколько детей? Мы лишаем целое поколение детей сказки», — писал Игорь Калинкин.
Он предложил снизить цены за счёт уменьшения затрат на рекламу представления.
«По информации Кемеровского государственного цирка, средняя стоимость билетов на цирковые представления — 500 рублей», — ответила начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн.
Она сообщила, что на полученные от продажи билетов деньги учреждение содержит цирковые программы. В эту сумму входит зарплата артистов, коммунальные платежи, ветеринары, реквизит, транспортные расходы и так далее.
В ответе сказано, что бесплатно посещают представления воспитанники детских домов. Льготные билеты доступны некоторым категориям граждан, в том числе многодетным и малообеспеченным семьям.
Кемеровчанину предложили обратиться с тем же вопросом к учредителю кемеровского цирка — в «Российскую государственную цирковую компанию».
Сейчас на сайте цирка продают билеты на «Шоу талантливых зверей» на 2 и 3 декабря. Минимальная цена билета — 500 рублей, максимальная — 1500.
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Это на последних рядах? Двое родителей + двое детей - получается 2000 руб. А еще проезд чаще всего на маршрутке. А еще детям хочется чего-то вкусненького именно в цирковом буфете или игрушку как у остальных, чтобы не чувствовал себя обиженным. Поэтому еще подумаешь при нынешних зарплатах, а стоит ли вообще задумываться о цирке.