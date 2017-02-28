Власти ответили на предложение кемеровчанина сделать билеты в цирк дешевле.

«В наше время не каждая семья может позволить себе сводить ребенка в цирк, самые дешёвые билеты от 800 рублей. А если в семье несколько детей? Мы лишаем целое поколение детей сказки», — писал Игорь Калинкин.

Он предложил снизить цены за счёт уменьшения затрат на рекламу представления.

«По информации Кемеровского государственного цирка, средняя стоимость билетов на цирковые представления — 500 рублей», — ответила начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн.

Она сообщила, что на полученные от продажи билетов деньги учреждение содержит цирковые программы. В эту сумму входит зарплата артистов, коммунальные платежи, ветеринары, реквизит, транспортные расходы и так далее.

В ответе сказано, что бесплатно посещают представления воспитанники детских домов. Льготные билеты доступны некоторым категориям граждан, в том числе многодетным и малообеспеченным семьям.

Кемеровчанину предложили обратиться с тем же вопросом к учредителю кемеровского цирка — в «Российскую государственную цирковую компанию».

Сейчас на сайте цирка продают билеты на «Шоу талантливых зверей» на 2 и 3 декабря. Минимальная цена билета — 500 рублей, максимальная — 1500.