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Прокопчан частично лишили трамвайных маршрутов из-за долгов города

Сегодня 16:36
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
transphoto.ru

В Прокопьевске сократили маршруты трамваев № 4, № 5 и № 6.

С 27 ноября вагоны не доезжают до конечных остановок, пассажиров высаживают раньше на остановке РТТЗ.

В МУП «Трамвайное хозяйство» ВашГород.ру пояснили, что это связано с отключением электроэнергии. Однако подробности уточнять не стали и посоветовали обращаться за разъяснениями в администрацию города.

Но и здесь получить ответа, почему отключили электроэнергию, и когда трамваи начнут ходить по обычным маршрутам, не удалось. В отделе отраслей промышленности, энергетики, транспорта и связи сообщили, что на данный момент не владеют информацией.

Между тем, как пишет Прокопьевск.ру, энергетики обесточили часть пути из-за долгов: город вовремя не рассчитался с ресурсоснабжающей организацией.

В администрации Прокопьевска обещали прокомментировать ситуацию позже. Ждём.

Ранее ВашГород.ру писал, что изменилось в Прокопьевске с приходом нового главы города.

Комментарии 2
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Чудак!
1 0
Выход один, пакуйте чемоданы и в путь! Прокопьевск дыра еще та!
Все у кого есть хоть малейший шанс уехать, уезжайте даже не думайте!
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Миша
0 0
Вот пусть Тулеев и ответит - на каком основании государственная общенародная собственность оказалась в частных руках? Даже рассмотрев один пример "Энергосбыта", который берёт деньги за транспортировку эл. энергии, 147 собственников, зарубежных, российских и частных лиц. Они якобы владельцы и инвесторы. В создание сети транспортировки эл. энергии инвестировали свой труд наши родители - это их и наша собственность, как наследников. Почему мы должны платить непричастным к этой собственности дармоедам, в том числе тем, кто использует наши же деньги во вред нашему государству? Где акт передачи общенародной собственности в руки тех, кто её продал? Тут уже можно задуматься о самовольном захвате государства и продаже этого государства оптом и в розницу, причём получается что ещё и задолжали покупателям этого государства?
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