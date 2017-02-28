В Прокопьевске сократили маршруты трамваев № 4, № 5 и № 6.

С 27 ноября вагоны не доезжают до конечных остановок, пассажиров высаживают раньше на остановке РТТЗ.

В МУП «Трамвайное хозяйство» ВашГород.ру пояснили, что это связано с отключением электроэнергии. Однако подробности уточнять не стали и посоветовали обращаться за разъяснениями в администрацию города.

Но и здесь получить ответа, почему отключили электроэнергию, и когда трамваи начнут ходить по обычным маршрутам, не удалось. В отделе отраслей промышленности, энергетики, транспорта и связи сообщили, что на данный момент не владеют информацией.

Между тем, как пишет Прокопьевск.ру, энергетики обесточили часть пути из-за долгов: город вовремя не рассчитался с ресурсоснабжающей организацией.

В администрации Прокопьевска обещали прокомментировать ситуацию позже. Ждём.

Ранее ВашГород.ру писал, что изменилось в Прокопьевске с приходом нового главы города.