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Good Line поддержал турнир по настольному хоккею в Новокузнецке

Сегодня 16:50
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Good Line

Столицей российского настольного хоккея на несколько дней стал Новокузнецк. Здесь при поддержке лидера интернет-рынка Кузбасса компании «Good Line» прошел III Стальной Кубок.

В соревнованиях приняли участие 34 профессиональных спортсмена — новокузнечане и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Армавира, Сочи, а также из Израиля. В результате с победой домой уехал Алексей Титов из Санкт-Петербурга.

Особенностью кубка стало командное состязание сборных Краснодарского края и Сибири, в котором сильнее оказались южные гости.

«Благодаря нашим партнерам — компании Good Line — удалось собрать представительный турнир, на который съехались сильнейшие спортсмены из России и даже зарубежья», — отметил Михаил Симонов, президент федерации настольного хоккея Новокузнецка.

«Мы — кузбасская компания, и делаем всё возможное, чтобы жизнь в нашем регионе была яркая и насыщенная. Важно, чтобы Новокузнецк, да и Кузбасс в целом, были центром притяжения талантливых ребят со всей страны. А турниры как Стальной Кубок как раз этому способствуют», — сказал Вячеслав Петров, основатель Good Line.

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