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В России появился новый праздник

Сегодня 17:04
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
agenda-u.org

В России учредили новый праздник — День добровольца.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. День добровольца будут отмечать 5 декабря, сообщает novokuznetsk.su.

Установить этот праздник в России решили в соответствии с одной из резолюций Генассамблеи ООН.

В пояснительной записке к указу президента говорилось, что согласно данным опроса, 15% взрослых россиян участвуют в добровольческой деятельности. Ещё 18% респондентов заявляли, что они иногда также работают в качестве добровольцев. Всего 50% опрошенных сообщили, что готовы работать на добровольной основе, отмечает РБК.

Комментарии 2
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жека
3 0
любят капиталисты бесплатный труд, даже не рабский (рабов надо кормить и поить), а именно бесплатный...так любят, что даже праздники придумывают...обязывая при этом этих самых ванек-добровольцев за всё платить....платить за платон, платить курортный сбор, платить за медицину и образование...
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Армянский коммунист
0 0
Это волонтёры что ли?
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