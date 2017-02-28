В России учредили новый праздник — День добровольца.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин. День добровольца будут отмечать 5 декабря, сообщает novokuznetsk.su.

Установить этот праздник в России решили в соответствии с одной из резолюций Генассамблеи ООН.

В пояснительной записке к указу президента говорилось, что согласно данным опроса, 15% взрослых россиян участвуют в добровольческой деятельности. Ещё 18% респондентов заявляли, что они иногда также работают в качестве добровольцев. Всего 50% опрошенных сообщили, что готовы работать на добровольной основе, отмечает РБК.