В России учредили новый праздник — День добровольца.
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. День добровольца будут отмечать 5 декабря, сообщает novokuznetsk.su.
Установить этот праздник в России решили в соответствии с одной из резолюций Генассамблеи ООН.
В пояснительной записке к указу президента говорилось, что согласно данным опроса, 15% взрослых россиян участвуют в добровольческой деятельности. Ещё 18% респондентов заявляли, что они иногда также работают в качестве добровольцев. Всего 50% опрошенных сообщили, что готовы работать на добровольной основе, отмечает РБК.
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